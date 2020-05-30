Экс-форвард «Барыса»: чемпионаты Швеции и Чехии ничем не хуже КХЛ

Бывший нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв поделился мнением о Континентальной хоккейной лиге.

«КХЛ считается сильной лигой, но если так реально посмотреть… Те же финны. Сколько их играет в НХЛ? Взять тот же чемпионат Швеции, Чехии. Я думаю, что эти лиги ничем не хуже КХЛ, может быть, где-то и качественнее. Просто в КХЛ много команд, очень много. Бюджеты сильно разнятся. Такие команды, как «Адмирал» или «Северсталь», не могут позволить себе больших денежных вливаний и, соответственно, качественных игроков.

Где взять столько хоккеистов на столько команд? По зарплатам КХЛ – приличная лига. Топовые команды, я думаю, не затерялись бы в НХЛ и попали в плей-офф. Но есть большой разброс в общем уровне. В европейских чемпионатах меньше команд. Пару лет назад как-то смотрел на одном телевизоре чемпионат Финляндии, а на другом – «Барыс» играет с «Йокеритом». В принципе, по скоростям никакой разницы не заметил», – приводит слова Пушкарёва Шайба.kz.