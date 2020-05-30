Маклеллан — о возобновлении сезона: при таком формате победить может любая команда

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф НХЛ с участием 24 команд.
«Очень интересно, что из этого получится. Будет очень увлекательно смотреть на это по телевидению. Предстоящие матчи будут очень упорными. Мы встречаемся с очень хорошими командами. Думаю, состав участников очень ровный. Не идеальная ситуация, но, полагаю, её можно назвать хорошей.
Право последней смены. Кто меняется последним? Это даёт преимущество, поэтому посев очень важен. В плей-офф выгодно меняться последним. Посмотрите на «Бостон» — команда завоевала преимущество своего льда, право последней смены в плей-офф, но им придётся сыграть мини-серию, чтобы определиться с посевом. Так что в определённом смысле это важно.
Если реально оценивать ситуацию с таким форматом, победить может любая команда. Многие способны расстроить планы соперников. Может случиться что угодно. Думаю, нас ждёт упорная и очень интересная борьба. Проигравшие сильно расстроятся. Но наблюдать за этим зрелищем будет очень увлекательно», – приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.
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