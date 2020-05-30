«Чикаго» подписал двухлетний контракт новичка с чешским форвардом Халупой

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании контракта новичка с чешским нападающим Матеем Халупой. Контракт 21-летнего форварда с клубом рассчитан на два года. Годовая зарплата Халупы составит $ 925 тыс. при условии игры в основной команде.
Минувший сезон нападающий провёл в чешском клубе «Маунтфилд» из Градец-Кралове. В регулярном чемпионате чешской Экстралиги Халупа провёл 50 матчей и набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «+2» и 20 минутах штрафного времени. В 2 матчах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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