Генменеджер «Оттавы»: у нас есть план, как выстроить команду, претендующую на победу

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился ожиданиями от предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.
«В прошлом году команду усилили опытные игроки, они помогли нам в работе с молодёжью и с командой в целом. Можем рассмотреть возможность краткосрочных контрактов, но вряд ли подпишем неограниченно свободного агента на длительный период, на несколько лет. Такой вариант не входит в планы.
Первый и второй номер драфта отличаются от пятого или шестого. У хоккеистов, которых выберут под первым или вторым номером на драфте, больше шансов заиграть в НХЛ уже в следующем сезоне. Знаем, что получим двух хороших ребят в первом раунде.
Не думаю, что стоит рассказывать всем, как планируем поступить с нашими выборами на драфте. Уверен, на эту тему будет много дискуссий по мере его приближения. У нас есть план работы, и мы будем следовать ему, всё сделав правильно. Только так можно добиться успеха в перспективе, выстроить команду, претендующую на победу. Всё это зависит от того, как проведём этот драфт. Знаем, он будет одним из лучших за последние 10–20 лет. Мы копили выборы», — приводит слова Дориона пресс-служба НХЛ.
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