«Челмет» в следующем сезоне ВХЛ будет играть на площадке финского формата

«Челмет» на официальном сайте сообщил, что в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги будет играть на площадке финского формата.

«Мы делаем коробку под финский размер, сужаем её на два метра. Сейчас разобрали один борт со стороны главных трибун. Его и перенесём ближе к центру площадки. Зрители не пострадают. Трибуна начинается выше, не так, как на других аренах, поэтому обзор будет отличный. По договору, 2 июня должны приехать специалисты из Санкт-Петербурга, которые будут делать закладные под борт, потом монтаж снятых щитов. По плану, видоизменённая коробка должна быть готова к 15 июня, и можно начинать варить лёд», — сказал главный инженер Дворца спорта «Юность» Александр Данчевский.

По правилам Международной федерации хоккея (IIHF), стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда – средний вариант шириной 28 метров.