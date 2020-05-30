«Ак Барс» подтвердил продление контракта с защитником Яруллиным
Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Альбертом Яруллиным. Соглашение продлено на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В минувшем сезоне 27-летний защитник в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+13» и 39 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Яруллин набрал 2 (0+2) очка при показателе «+5».
Команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но из-за пандемии коронавируса продолжение сезона КХЛ было отменено.
«Ак Барс» продлил контракты с Дмитрием Воронковым и Артёмом Галимовым на три года
- 30 мая 2020
-
11:55
-
11:37
-
11:23
-
10:55
-
10:42
-
10:14
-
10:02
-
09:37
-
09:25
-
07:49
-
03:41
-
00:42
-
00:23
-
00:16
- 29 мая 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:38
-
22:53
-
22:40
-
22:27
-
21:58
-
21:44
-
21:28
-
20:45
-
20:20
-
20:05
-
19:35
-
19:30
-
19:05
-
18:47
-
18:21
-
18:17
-
17:49
-
17:14
-
16:10
Партнерский контент