«Ак Барс» подтвердил продление контракта с защитником Яруллиным

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Альбертом Яруллиным. Соглашение продлено на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне 27-летний защитник в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+13» и 39 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Яруллин набрал 2 (0+2) очка при показателе «+5».

Команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но из-за пандемии коронавируса продолжение сезона КХЛ было отменено.