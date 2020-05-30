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Агент Доуса — о переговорах с «Барысом»: этот союз вполне возможен

Агент Доуса — о переговорах с «Барысом»: этот союз вполне возможен
Хоккей / КХЛ 0

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

«Доус в СКА? Никаких разговоров со СКА пока нет. Но было бы неплохо. Будет ли он «Барысе»? Никогда не говорю «нет». Пока игрок не подписал контракт, он может оказаться в любой команде. Знаю отношение болельщиков к Найджелу Доусу. Знаю, как Найджел относится к Казахстану. Такой союз вполне возможен», — приводит слова Бабаева «Шайба.kz».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «–2».

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