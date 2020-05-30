Э. Кейн — о расизме: мы должны объединиться в едином порыве гнева, чтобы добиться перемен

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн высказался о трагическом инциденте, произошедшем в Миннеаполисе 25 мая, когда от действий полицейского умер темнокожий мужчина.

«Нужно, чтобы гораздо больше спортсменов, которые не похожи на меня, осудили это с таким же возмущением, сколько есть у меня. Они должны высказать мнение, выразить разочарование, потому что это единственный способ что-то изменить.

Мы возмущались сотни лет, но ничего не изменилось. Пришло время, чтобы такие парни, как Том Брэди, Сидни Кросби и другие, говорили о том, что правильно, а что, как в данном случае, невероятно неправильно. Мы должны объединиться в едином порыве гнева, чтобы добиться перемен, особенно если говорить о систематическом расизме.

Когда в таких случаях дело доходит до игроков НХЛ, я становлюсь аномалией. Это ещё одна часть проблемы. Ребята действительно боятся высказывать мнение и отстаивать то, что правильно. Хоккей — белая лига. Но многие не говорят о проблемах, которые по-настоящему важны. Этим проблемам уже сотни лет, и нам нужен тот же самый командный подход, чтобы решать их уже за пределами спорта», – приводит слова Кейна The Score.