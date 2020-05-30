Каапо Какко могут не допустить к плей-офф НХЛ из-за диабета

Нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко могут не допустить к матчам розыгрыша Кубка Стэнли из-за мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса. У финского форварда диабет 1-го типа, он в группе риска.
«Знаю, он катается и работает как сумасшедший. Уверен, Каапо хочет играть, но важно, чтобы все заботились о своём здоровье. Всё должно быть сделано правильно. Клуб позаботится о нём. Если сможет, он будет играть. Будем прислушиваться к научным данным, к медицинским работникам. Они подскажут, что делать», – приводит слова президента клуба Джона Дэвидсона New York Post.
Помимо Какко в НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль Канадиенс») и Люк Канин («Миннесота Уайлд»). В группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, в частности Брайан Бойл из «Флориды Пантерз».
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