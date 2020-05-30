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Экс-генменеджер «Ванкувера»: Павел Буре был самым ярким игроком своей эры

Экс-генменеджер «Ванкувера»: Павел Буре был самым ярким игроком своей эры
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Брайан Бурк назвал российского нападающего Павла Буре самым ярким игроком своего поколения.

«Буре заводил толпу. Он был самым ярким игроком своей эры. Если говорить о современности, он играл на той же высочайшей скорости, что и Макдэвид», — написал Бурк в «Твиттере».

Павел Буре был задрафтован «Ванкувером» в 1989 году в шестом раунде под общим 113-м номером. За канадский клуб провёл 7 сезонов (1991–1998), после чего выступал в составе «Флориды Пантерз» и «Нью Йорк Рейнджерс». В НХЛ принял участие в 702 встречах, в которых набрал 779 (437+342) очков и заработал показатель полезности «+42».

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