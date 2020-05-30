Экс-генменеджер «Ванкувера»: Павел Буре был самым ярким игроком своей эры
Бывший генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Брайан Бурк назвал российского нападающего Павла Буре самым ярким игроком своего поколения.
«Буре заводил толпу. Он был самым ярким игроком своей эры. Если говорить о современности, он играл на той же высочайшей скорости, что и Макдэвид», — написал Бурк в «Твиттере».
Павел Буре был задрафтован «Ванкувером» в 1989 году в шестом раунде под общим 113-м номером. За канадский клуб провёл 7 сезонов (1991–1998), после чего выступал в составе «Флориды Пантерз» и «Нью Йорк Рейнджерс». В НХЛ принял участие в 702 встречах, в которых набрал 779 (437+342) очков и заработал показатель полезности «+42».
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TSN включил Павла Буре в символическую команду лучших игроков «Ванкувера» всех времён
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