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Жена Овечкина показала подарки, полученные после рождения второго сына

Жена Овечкина показала подарки, полученные после рождения второго сына
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своём «инстаграме» показала подарки, полученные после появления в семье второго ребёнка.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, супруга Овечкина родила второго ребенка во вторник, 27 мая. Мальчика назвали Ильёй.

Несколько дней назад Овечкин в девятый раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в активе россиянина было 48 шайб, он разделил награду с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого тоже 48 шайб.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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