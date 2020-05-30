Вайсфельд: Капризову и Сорокину проще провести несколько месяцев в Европе, чем в ЦСКА

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию, что голкипер Илья Сорокин и нападающий Кирилл Капризов останутся в ЦСКА на следующий сезон.
«Теоретически такой вариант возможен. Хотя, на мой взгляд, это маловероятно. Пауза до начала следующего сезона НХЛ у них получается слишком большая. И это неприятно, надо с этим что-то делать. Много зависит от решения игроков.
Права на Капризова и Сорокина в КХЛ действительно принадлежат ЦСКА. Но «армейцы» и так уже с трудом умещаются под потолком. Опять же, если ЦСКА захочет подписать с ними новый контракт, то, скорее всего, на целый год, а не на часть сезона. Капризову и Сорокину проще провести несколько месяцев в европейских чемпионатах. Или, допустим, получить игровую практику в родном Новокузнецке. Правда, для выступления в ВХЛ тоже надо добиться разрешения ЦСКА.
Нюансов очень много. Думаю, оба игрока всё же дождутся начала сезона в НХЛ, не будут откладывать отъезд ещё на год», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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