Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вайсфельд: непонятно, зачем каждый шаг переговоров с Мозякиным вываливался в прессу

Вайсфельд: непонятно, зачем каждый шаг переговоров с Мозякиным вываливался в прессу
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал заключение нападающим Сергеем Мозякиным нового контракта с магнитогорским «Металлургом».

«Каждый шаг этих переговоров зачем-то вываливался в прессу на обсуждение. Это просто дилетантство! Тем более сразу было понятно — стороны всё равно придут к соглашению. Ситуация была простой. «Магнитка» хотела сохранить Мозякина. А Сергей в свою очередь очень хотел остаться в «Металлурге». Оставалось только о деньгах договориться. Это совершенно обычный процесс. А вот зачем было комментировать каждый шаг этих переговоров до того, как контракт подписан, непонятно. Это всё равно что веб-камеру в своей спальне поставить и добровольно транслировать всё, что там происходит.

В СМИ просочилась информация, что Мозякин будет получать порядка 60 миллионов в год? Это близко к истине. Именно об этих цифрах речь и шла», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Вайсфельд: Капризову и Сорокину проще провести несколько месяцев в Европе, чем в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020