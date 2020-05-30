Вайсфельд: непонятно, зачем каждый шаг переговоров с Мозякиным вываливался в прессу

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал заключение нападающим Сергеем Мозякиным нового контракта с магнитогорским «Металлургом».

«Каждый шаг этих переговоров зачем-то вываливался в прессу на обсуждение. Это просто дилетантство! Тем более сразу было понятно — стороны всё равно придут к соглашению. Ситуация была простой. «Магнитка» хотела сохранить Мозякина. А Сергей в свою очередь очень хотел остаться в «Металлурге». Оставалось только о деньгах договориться. Это совершенно обычный процесс. А вот зачем было комментировать каждый шаг этих переговоров до того, как контракт подписан, непонятно. Это всё равно что веб-камеру в своей спальне поставить и добровольно транслировать всё, что там происходит.

В СМИ просочилась информация, что Мозякин будет получать порядка 60 миллионов в год? Это близко к истине. Именно об этих цифрах речь и шла», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».