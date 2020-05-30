Официальный сайт НХЛ: Василевский — третий в голосовании на «Везину Трофи»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл голосование среди своих авторов по поводу вратаря, который должен получить «Везину Трофи» по итогам регулярного чемпионата. 18 человек выбирали по пять кандидатов на звание лучшего вратаря, давая им различное количество баллов.



Победу в голосовании одержал голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, получивший 80 баллов. Второе место получил страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (68). Замкнул тройку российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (56).

Посмотреть фото можно в аккаунте НХЛ в «Инстаграме».



Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, на момент приостановки регулярного чемпионата имеющие наибольший процент побед.