У защитника ЦСКА Артёма Блажиевского родилась дочь

У защитника московского ЦСКА Артёма Блажиевского родилась дочь, информирует «армейский» клуб в «Твиттере».



В минувшем сезоне 26-летний Блажиевский принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности "+17". Российский защитник проводил на льду за матч 13 минут 58 секунд. В плей-офф Артём провёл три матча, не отметившись результативными действиями.



За карьеру в КХЛ Блажиевский защищал цвета «Торпедо». В общей сложности Блажиевский сыграл в лиге 271 матч, забросил 14 шайб и отдал 40 голевых передач. В составе ЦСКА Артём в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.



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