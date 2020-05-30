Чистая прибыль СКА в 2019 году составила 1,1 млрд рублей
Петербургский СКА остаётся лидером Континентальной хоккейной лиги по финансовым показателям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовую отчётность. В 2019 году СКА увеличил выручку с 8,05 млрд руб. до 8,16 млрд, опережая даже большинство клубов футбольной Премьер-лиги. Чистая прибыль петербургских «армейцев» увеличилась с 543 млн руб. до 1,1 млрд.
Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
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