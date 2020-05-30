«Века расизма выплёскиваются на улицы». Алиу вновь поделился мнением о ситуации в США
Хоккеист Аким Алиу, высказывающий активную гражданскую позицию по поводу расизма в США, высказался о трагическом инциденте, произошедшем в Миннеаполисе 25 мая, когда от действий полицейского умер темнокожий мужчина. После трагедии сразу в нескольких штатах начались гражданские протесты и нападения на полицейских. Обвиняемый в убийстве полицейский уволен.
«Мы все страдаем. Века гнёта и расизма выплескиваются на улицы. Наши голоса слишком долго подавляли, сейчас насилие считается нашим единственным союзником. Все голоса должны быть услышаны, эта борьба принадлежит всем. Остановите ненависть и убийства. История не забудет», — написал Алиу в «Твиттере».
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