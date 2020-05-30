Экс-жена Зайцева: родственников Никиты несёт с откровенной ложью, они перегибают палку

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, поделилась мнением о конфликте с бывшим мужем и его родственниками. Напомним, экс-супруги сейчас оспаривают право опекунства над детьми.
«Мне скрывать нечего. Никогда не буду публично выливать грязь на отца своих детей. Бывших родственников несёт с откровенной ложью, постоянными новыми историями. Они сильно перегибают палку. Мне надоело уже на это смотреть.
Всегда стояла за семью, даже когда мне писали с разных номеров и говорили, что видели Никиту с кем-то. Сейчас много сообщений с «разоблачением», но я хочу остаться в добром неведении.
Адекватная аудитория уже начинает замечать, что аудитория Зайцевых будто общается сама с собой. Это дикость, я уже перестала реагировать», — написала Готовцева в «Инстаграме».
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