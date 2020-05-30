Официальный сайт НХЛ: Драйзайтль должен выиграть «Харт Трофи», Панарин — в топ-5

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл голосование среди своих авторов по поводу игрока, который должен получить «Харт Трофи» по итогам регулярного чемпионата. 18 человек выбирали по пять кандидатов на звание самого ценного хоккеиста сезона, давая им различное количество баллов.



Победу в голосовании одержал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, записавший в актив 83 очка. Второе место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (64), третье — нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (45). Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал в голосовании пятым (30).

Посмотреть фото можно в аккаунте НХЛ в «Инстаграме».



Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, на момент приостановки регулярного чемпионата имеющие наибольший процент побед.



Ранее Панарин показал, как занимается ремонтом на карантине.