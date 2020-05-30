Источник: «Автомобилист» заплатил за Зборовского 11 млн рублей, игрок заработает 21 млн

Нижегородское «Торпедо» сегодня, 30 мая, обменяло защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», компенсация составила 11 млн рублей. Играть в «Автомобилисте» Зборовский будет по контракту, который ему давал магнитогорский «Металлург», делавший «Торпедо» оффершит. За два года в Екатеринбурге защитник заработает 21 млн рублей (10 – в первый год, 11 – во второй).
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зборовский принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности «+6» и 30 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 16 минут 37 секунд за матч. В плей-офф Сергей провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
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