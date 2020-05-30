Логинов: воодушевился после подписания контракта с «Нефтехимиком», наступила ясность

Новичок «Нефтехимика» Александр Логинов поделился впечатлениями от перехода в нижнекамский клуб.



«Я в КХЛ играл в разных командах. И переход в «Нефтехимик», как бы банально это не прозвучало, новый вызов для меня. Я должен доказать, что могу играть на высшем уровне и приносить пользу своей новой команде. Разумеется, после подписания контракта воодушевился. Ведь наступила ясность в моей дальнейшей карьере. Соответственно, начал с большим усилием заниматься и готовить свою физическую форму к новому сезону.



От прошлого сезона, конечно же, осталась некая недосказанность. Плей-офф — это то, ради которого играешь весь чемпионат, стремишься достичь каких-то высот. У нас была очень хорошая, ровная, рабочая команда. Мы достаточно уверенно прошли «Автомобилист», и, учитывая это, нам вполне был по зубам казахстанский «Барыс», с которым должны были бороться во второй стадии плей-офф. Во всяком случае, уверен, эта серия затянулась бы надолго. Когда поняли, что на этом сезон закончился, то испытали огромное чувство разочарования. Но принятое лигой решение мы приняли, как должное. Как говорится, безопасность жизни на первом месте», — цитирует игрока официальный сайт клуба.