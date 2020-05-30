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Жена Овечкина поблагодарила всех за поздравления с рождением второго сына

Жена Овечкина поблагодарила всех за поздравления с рождением второго сына
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своём «инстаграме» поблагодарила всех за поздравления с рождением второго сына.

«Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество. И, конечно, в который раз я хочу сказать спасибо нашей замечательной Марьяне, нашему уникальному, гениальному доктору! Я убеждена, что вы нам посланы Богом! Знаю, что и так говорю это при каждой встрече, но решила ещё раз признаться вам в любви и здесь», — написала Шубская в «Инстаграме».

Напомним, супруга Овечкина родила второго ребенка во вторник, 27 мая. Мальчика назвали Ильёй. Ранее в семье Овечкиных родился сын, которого назвали Сергеем.

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