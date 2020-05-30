Карлсон — лучший защитник сезона по версии официального сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл голосование среди своих авторов по поводу игрока, который должен получить «Норрис Трофи» по итогам регулярного чемпионата. 18 человек выбирали по пять кандидатов на звание лучшего защитника сезона, давая им различное количество баллов.



Первое место занял защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, набравший 80 баллов. Второе место занял защитника «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози (77), третье — игрок обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (50).



Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, на момент приостановки регулярного чемпионата имеющие наибольший процент побед.



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