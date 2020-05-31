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Бёрнс — о сезоне «Сан-Хосе»: лучше не попадать в такую ситуацию. Охватывает отчаяние

Бёрнс — о сезоне «Сан-Хосе»: лучше не попадать в такую ситуацию. Охватывает отчаяние
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс прокомментировал тот факт, что «акулы» не попали в топ-24 клубов лиги по итогам регулярного чемпионата и не сумеют сыграть в плей-офф.

«Из всего этого можно извлечь только один урок: лучше никогда не попадать в такую ситуацию. Ничего хорошего. Отчаяние охватывает», — приводит слова Бёрнса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги досрочно завершён из-за карантина. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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