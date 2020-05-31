Михайлов: Сорокин и Капризов могут остаться без хоккея на 9 месяцев. Это никому не нужно

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о ситуации с лидерами ЦСКА Ильёй Сорокиным и Кириллом Капризовым, чей отъезд в НХЛ может быть отложен из-за неопределённости со следующим сезоном.
«Капризов и Сорокин — мастера, в том числе с их именами связаны победы „армейского“ клуба, поэтому дальнейшая карьера наших хоккеистов вызывает беспокойство. Судя по прессе, сезон в НХЛ стартует в январе, то есть Кирилл и Илья рискуют остаться без игровой практики на протяжении девяти месяцев. Для изучения английского языка — это отличный интервал, для профессиональной реализации — нежелательный. Такая, грубо говоря, самоизоляция от хоккея — это потеря практически года и так короткой игровой карьеры. Не хотелось бы, чтобы так получилось, никому это не нужно», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
- 31 мая 2020
-
00:40
-
00:22
- 30 мая 2020
-
23:59
-
23:29
-
22:42
-
21:59
-
21:41
-
21:13
-
20:59
-
20:31
-
19:59
-
19:35
-
19:10
-
18:58
-
18:38
-
18:16
-
17:56
-
17:46
-
17:21
-
16:55
-
16:40
-
16:14
-
15:45
-
15:25
-
14:39
-
14:29
-
14:01
-
13:27
-
13:06
-
12:41
-
12:31
-
11:55
-
11:37
-
11:23
-
10:55