Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михайлов: Сорокин и Капризов могут остаться без хоккея на 9 месяцев. Это никому не нужно

Михайлов: Сорокин и Капризов могут остаться без хоккея на 9 месяцев. Это никому не нужно
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о ситуации с лидерами ЦСКА Ильёй Сорокиным и Кириллом Капризовым, чей отъезд в НХЛ может быть отложен из-за неопределённости со следующим сезоном.

«Капризов и Сорокин — мастера, в том числе с их именами связаны победы „армейского“ клуба, поэтому дальнейшая карьера наших хоккеистов вызывает беспокойство. Судя по прессе, сезон в НХЛ стартует в январе, то есть Кирилл и Илья рискуют остаться без игровой практики на протяжении девяти месяцев. Для изучения английского языка — это отличный интервал, для профессиональной реализации — нежелательный. Такая, грубо говоря, самоизоляция от хоккея — это потеря практически года и так короткой игровой карьеры. Не хотелось бы, чтобы так получилось, никому это не нужно», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

Вайсфельд: Капризову и Сорокину проще провести несколько месяцев в Европе, чем в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020