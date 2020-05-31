Михайлов: Сорокин и Капризов могут остаться без хоккея на 9 месяцев. Это никому не нужно

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о ситуации с лидерами ЦСКА Ильёй Сорокиным и Кириллом Капризовым, чей отъезд в НХЛ может быть отложен из-за неопределённости со следующим сезоном.



«Капризов и Сорокин — мастера, в том числе с их именами связаны победы „армейского“ клуба, поэтому дальнейшая карьера наших хоккеистов вызывает беспокойство. Судя по прессе, сезон в НХЛ стартует в январе, то есть Кирилл и Илья рискуют остаться без игровой практики на протяжении девяти месяцев. Для изучения английского языка — это отличный интервал, для профессиональной реализации — нежелательный. Такая, грубо говоря, самоизоляция от хоккея — это потеря практически года и так короткой игровой карьеры. Не хотелось бы, чтобы так получилось, никому это не нужно», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.