«Рейнджерс» расторгнул контракт с защитником Дэем. В CHL у него был исключительный статус

«Нью-Йорк Рейнджерс» поместил защитника Шона Дэя на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
22-летний игрок был выбран клубом на драфте НХЛ-2016 в третьем раунде под общим 81-м номером. В 2013 году Дэй получил исключительный статус в юниорской лиге Онтарио, чтобы иметь возможность дебютировать на год раньше положенного.
В итоге американский защитник не провёл за «синерубашечников» ни одного матча в НХЛ. В минувшем сезоне сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «1». Большую часть сезона Дэй провёл в ECHL, где сыграл 36 матчей и набрал 20 (5+15) очков при полезности +12». У Дэя оставался еще один сезон по контракту новичка. Сообщается, что он будет выкуплен клубом.
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