Михайлов: в НХЛ запутались, если в июле перезапустят сезон, сломают себе весь календарь

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ситуации с сезонами КХЛ и НХЛ на фоне пандемии коронавируса.
«Считаю, КХЛ правильно делает, когда даёт предварительную информацию для клубов. Верным было решение лиги не тянуть с завершением сезона, верным является и предварительное информирование о старте чемпионата.
А вот НХЛ здесь на контрасте. Понятно желание НХЛ спасти какие-то финансы и контракты, но, на мой взгляд, там немного запутались. Североамериканцы, если в июле и перезапустят сезон, сломают себе весь календарь. Плюс есть риск, что кто-то заболеет, и это будет скандал.
К мнениям со стороны иногда отношусь с юмором. Сначала некоторые наши эксперты ругали КХЛ, что лига тянет с отменой сезона, теперь они же хвалят НХЛ, что она, наоборот, этот сезон спасает. Такой логики мне не понять», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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