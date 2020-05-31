Виньо – главный претендент на приз лучшему тренеру по версии официального сайта НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги среди своих авторов провела голосование, попросив назвать имя тренера, который по итогам регулярного чемпионата должен получить «Джек Адамс Эворд». 18 человек выбирали по пять кандидатов на звание лучшего тренера сезона, давая им различное количество баллов.

Первое место занял главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо (59 очка, шесть первых мест). Второе – Майк Салливан из «Питтсбург Пингвинз» (56, пять первых мест), третье – Джон Торторелла из «Коламбус Блю Джекетс» (44, четыре первых места), ранее уже дважды выигрывавший этот приз (2004, 2017).

В топ-6 вошли Дэйв Типпетт («Эдмонтон Ойлерз», 32, одно первое место), Джаред Беднар («Колорадо Эвеланш», 26, одно первое место) и Брюс Кэссиди («Бостон Брюинз», 16, одно первое место).