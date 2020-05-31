Лучший новичок КХЛ — 2011 Павел Здунов продолжит карьеру в «Ладе»

«Лада» подписала контракт на один сезон с нападающим Павлом Здуновым, сообщается в официальном «твиттере» тольяттинского клуба.

В сезоне-2019/2020 хоккеист выступал за «Хумо» и в 53 матчах регулярного чемпионата набрал 36 (15+21) очков. В 11 матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) очка.

Павел Здунов — воспитанник магнитогорского хоккея. Вместе с молодёжной командой «Стальные Лисы» он стал обладателем Кубка Харламова (2010), а также участвовал в Кубке Вызова МХЛ (2010).

В 2010 году Павел дебютировал в КХЛ и по итогам сезона-2010/2011 получил награду «Лучшему новичку сезона» имени Алексея Черепанова. В общей сложности в КХЛ Здунов принял участие в 322 матчах регулярного чемпионата и 39 встречах плей-офф, набрав 49 (26+23) и 5 (4+1) очков соответственно.