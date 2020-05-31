Лоссовик — о депутатстве Третьяка: вдруг стало сложно просто с людьми поздороваться?

Известный в прошлом белорусский гандболист Александр Лоссовик рассказал о знакомстве с Владиславом Третьяком.

«С Третьяком три года проработал в одном кабинете — в международном отделе Спорткомитета. Занимались организационными вопросами, связанными с проведением Всемирных военных игр. Сидели за одним столом, по сути, ели из одной тарелки. Я ещё Владику всегда помогал с билетами в Штаты. Тогда их практически невозможно было купить, а у меня имелись подвязки в „Аэрофлоте“.



Когда он стал великим депутатом, мы как-то встретились в ЦСКА, идём навстречу друг другу. „Владик, привет! Ты чего, не узнал, что ли?“ Тот так важно: „Если бы не узнал, то просто мимо прошёл бы…“ И вот думаю: ну ты больной, что тебе вдруг стало сложно с людьми просто поздороваться? Эта система их так развращает… Может, они боятся, что коллеги по спорту начнут просить о чём-то? Такое, конечно, бывает, но не мой случай», — цитирует Лоссовика «Прессбол».