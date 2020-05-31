Экс-форвард «Северстали» и «Югры» Марек Заграпан может перейти в рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» близко к подписанию контракта с нападающим сборной Словакии Мареком Заграпаном, сообщает TVNET.
33-летний Заграпан играет на позиции центрфорварда. Прошлые два сезона он представлял клуб «Попрад», выступающий в высшей лиге Словакии. В прошлом сезоне форвард в 55 матчах забросил 21 шайбу и сделал 23 результативные передачи.
С 2009 по 2011 год словак уже выступал в Континентальной хоккейной лиге: один сезон выступал за череповецкую «Северсталь», а затем — за ханты-мансийскую «Югру».
Ранее председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о ситуации в латвийском клубе КХЛ. На данный момент клуб не имеет главного тренера и испытывает проблему с поиском спонсоров.
Савицкис: у рижского «Динамо» осталось четыре кандидата на пост главного тренера
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