Терещенко — о потолке зарплат в КХЛ: среди хоккеистов недовольны все. Нас никто не спросил

Пятикратный чемпион России Алексей Терещенко поделился мнением об установлении в КХЛ жёсткого потолка зарплат, который вступит в силу со следующего сезона и составит 900 млн рублей.
«Потолок ударил по всем игрокам. Свободным агентам труднее вести переговоры. Действующие контракты переподписываются с понижением зарплаты. Под сокращение попали и молодые, и опытные ребята. Кого-то поставили перед фактом обмена, хотя хоккеисты не горели желанием менять команду. Кто-то уедет в НХЛ. А ведь это парни с не самыми маленькими зарплатами. Если бы они остались в России, сокращения шли бы еще сильнее.
Против потолка зарплат выступила только часть клубов КХЛ. А вот среди хоккеистов недовольны вообще все! Поверьте, общаюсь с ребятами, и они, мягко говоря, не в восторге. Пока никто не протестует вслух. Но недовольство есть как среди ведущих игроков, так и среди молодых.
Вряд ли это на пользу нашему хоккейному чемпионату. На 13-й год существования КХЛ все увидели: в этом плане КХЛ недалеко ушла от той же Суперлиги. Мы, игроки, точно так же не имеем права голоса. Решение о потолке зарплат принималось без участия спортсменов. Оно проводится в жизнь за счёт спортсменов. Нас никто ни о чём не спросил, нашими интересами просто пожертвовали. И вот это отношение огорчает больше всего», — цитирует Терещенко Sport24.
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