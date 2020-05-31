Статую Лемье у арены в Питтсбурге разрисовали вандалы

Статую знаменитого хоккеиста Марио Лемье у «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге разрисовали вандалы.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» blind_ref_logic.

Марио Лемье — многолетний капитан, а ныне владелец клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». С 1984 по 2005 год провел 18 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Питтсбурга» и выиграл с командой два Кубка Стэнли (1991, 1992), как игрок, и три (2009, 2016, 2017) — как владелец. Обладатель Кубка Канады (1987), Кубка мира (2004), олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити (2002) в составе сборной Канады.

Завоевал ряд престижных индивидуальных трофеев: три раза выигрывал «Харт Мемориал Трофи», как самый ценный игрок лиги; шесть раз — «Арт Росс Трофи», как лучший бомбардир; два раза получал «Конн Смайт Трофи», как лучший игрок плей-офф; четырежды удостаивался «Лестер Пирсон Эворд» и один раз- «Билл Мастертон Трофи». Был признан лучшим новичком лиги в 1984 году и получил «Колдер Трофи».