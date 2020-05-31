Терещенко: Коваленко — предатель и штрейкбрехер. Циник, который готов сдать ребят

Пятикратный чемпион России Алексей Терещенко раскритиковал руководителя профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко.

«Просто сопоставьте, что делается в НХЛ и что у нас. Когда за океаном лига пыталась продавить жёсткий потолок зарплат, профсоюз поднял лучших игроков мира на забастовку. И продлилась она год. Потеряли целый сезон, но игроки заставили лигу пойти на уступки. Вот что значит принципиальная позиция.

А у нас Коваленко вспоминает про интересы хоккеистов, только когда убеждает их заплатить взносы. На этом его активность заканчивается. Прорабатывать вариант с забастовкой он и не хочет, и боится. Вместо того чтобы бороться, персонаж просто поддерживает антихоккейную реформу. Предатель и штрейкбрехер. Циник, который ради собственного благополучия готов сдать ребят. Такого «руководителя» надо выгнать из профсоюза и не подпускать к реальной работе! Если у кого-то ещё оставались иллюзии по поводу Коваленко, то теперь, когда на смену безделью пришло откровенное предательство, все поняли кто есть кто. По-хорошему, надо собирать внеочередной съезд игроков, выражать недоверие этому человеку и выгонять его из профсоюза.

Долго ещё терпеть профнепригодного руководителя? Это начальник или главный тренер имеет право кому-то не нравиться. А в профсоюзы люди объединяются добровольно — они вправе решать, кто будет возглавлять организацию. Как может быть профсоюзным боссом человек, которому 90% хоккеистов вообще не верит? Которого справедливо обвиняют в присвоении денег, принадлежащих игрокам? Где здравый смысл?» – цитирует Терещенко Sport24.