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Холл — о проблеме с контрактом: в мире много людей, находящихся в более жёстких условиях

Холл — о проблеме с контрактом: в мире много людей, находящихся в более жёстких условиях
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл прокомментировал изменения в контрактной ситуации. В обычной ситуации игрок мог бы стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Сейчас этого не произойдёт, так как срок межсезонья в НХЛ сдвинулся.

«Ситуация, конечно, изменилась. Если посмотреть вокруг, в мире очень много людей, находящихся в более жёстких условиях, чем я. От меня тут ничего не зависит. Так что собираюсь стать свободным агентом или нет, хорошо, что сезон продолжится и мы ещё поиграем.

Могу просто сосредоточиться на этом, а затем посмотреть, что будет дальше. Повезло, что оказался в одной из 24 команд, которым предстоит бороться за Кубок Стэнли. Поглядим, что из этого получится. Аризона – отличное место, я потрясающе провёл там время. Единственное, арена в Глендэйле далековато расположена, но это единственное, на что можно пожаловаться.

Клуб отлично относится к игрокам. Всем нравится играть под руководством этого тренерского штаба. Это действительно превосходный опыт. Хотелось бы чаще побеждать, но в целом всё было здорово», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.

НХЛ намерена продлить действие истекающих контрактов до фактического окончания сезона
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