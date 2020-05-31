Шалунов: агент не нашёл понимания с ЦСКА. Надо попробовать сыграть за океаном

Экс-нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился карьерными планами на следующий сезон.

«ЦСКА предложил трёхкратное понижение зарплаты? Да потолок зарплат везде, сокращения идут. Не я разговаривал по суммам, но, судя по всему, мой агент не нашёл понимание с клубом. Не было никаких эмоций. Я уже принял решение, так что просто укрепился в нём. Надо попробовать сыграть за океаном, воплотить мечту в реальность. Дело же не в деньгах совсем. Попытка, о которой мы вспомнили, не считается. Сейчас я стал другим.

Следующий сезон в Северной Америке начнется только в январе, а чем заниматься до этого времени? Большой вопрос. Не отрицаю, подобные варианты рассматриваются, но у меня нет точного ответа, в каком клубе и где окажусь. Если будет хоть какая-то ясность, обязательно скажу. АХЛ? Один из вариантов. Но я ничего не скрываю. Просто в условиях закрытых границ трудно делать какие-то прогнозы. Сейчас всё в мире успокоится, и тогда уже можно всерьёз говорить о вариантах», — цитирует Шалунова «Спорт-экспресс».