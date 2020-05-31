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«Сан-Хосе» может отправить российского форварда Ибрагимова в аренду в финский ТПС

«Сан-Хосе» может отправить российского форварда Ибрагимова в аренду в финский ТПС
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» может отправить российского форварда Тимура Ибрагимова в аренду в финский ТПС, сообщает издание Jatkoaika.

«Шаркс» выбрали Ибрагимова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 164-м номером. Форвард является воспитанником хоккейной школы питерского СКА. В минувшем сезоне выступал в ВХЛ за «СКА-Неву». В 35 матчах регулярного чемпионата Ибрагимов набрал 13 (5+8) баллов при показателе полезности «+5».

11 мая 2020 года 20-летний нападающий заключил с «Шаркс» трёхлетний контракт новичка. Из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был сначала приостановлен, а затем завершён досрочно. «Сан-Хосе» оказался в числе клубов, для которых нынешний сезон не возобновится.

«Сан-Хосе» подписал трёхлетний контракт с форвардом системы СКА Ибрагимовым
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