Сергей Зиновьев может вернуться в новокузнецкий «Металлург» в роли консультанта
Двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев может стать консультантом тренерского штаба новокузнецкого «Металлурга». Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус.
«Сергей Зиновьев является уроженцем нашего региона, воспитанником школы «Металлург» и знаменитым хоккеистом. И сейчас с ним ведутся переговоры о том, чтобы он пришел в клуб в качестве консультанта. Сергей многого добился в карьере, и я уверен, что его знания и опыт обязательно принесут немало пользы нашему хоккею», — цитирует Сергея Мяуса РИА «Новости».
Зиновьев выступал за «Металлург» в 1998–2000 годах, а после окончания игровой карьеры работал в новокузнецком клубе генеральным директором.
Зиновьев: мне не стыдно покидать «Металлург»
- 31 мая 2020
-
16:35
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:24
-
13:15
-
12:55
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
05:07
-
00:40
-
00:22
- 30 мая 2020
-
23:59
-
23:29
-
22:42
-
21:59
-
21:41
-
21:13
-
20:59
-
20:31
-
19:59
-
19:35
Партнерский контент