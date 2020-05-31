Сергей Зиновьев может вернуться в новокузнецкий «Металлург» в роли консультанта

Двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев может стать консультантом тренерского штаба новокузнецкого «Металлурга». Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус.

«Сергей Зиновьев является уроженцем нашего региона, воспитанником школы «Металлург» и знаменитым хоккеистом. И сейчас с ним ведутся переговоры о том, чтобы он пришел в клуб в качестве консультанта. Сергей многого добился в карьере, и я уверен, что его знания и опыт обязательно принесут немало пользы нашему хоккею», — цитирует Сергея Мяуса РИА «Новости».

Зиновьев выступал за «Металлург» в 1998–2000 годах, а после окончания игровой карьеры работал в новокузнецком клубе генеральным директором.