Лоссовик: советские хоккеисты пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял

Известный в прошлом белорусский гандболист Александр Лоссовик рассказал о жизни по соседству с советскими хоккеистами.

«Хоккеисты из Канады, гандболисты из ФРГ, баскетболисты из США, волейболисты ещё откуда-то… У меня дома весь хрусталь был побит! Огромное количество, но хоккеистов этим было не испугать. Они пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял.

У Фетисова была большая однокомнатная квартира. Где ещё кутить, как не у него? Как-то после его очередного возвращения с какого-то турнира собираемся компанией. А Слава как раз купил «Волгу». И вот, чтобы у него не было соблазна сесть за руль пьяным, жена одного из наших спортсменов стащила ключи. Но они оказались не от машины, а от холодильника.

И Славе уже никто не мог помешать отправиться туда, куда он хотел, к одной из подруг. Правда, по дороге он падает на своей «Волге» с моста. Машина всмятку, он невредимый. Утром искорёженную машину ставят ему под окна, а Слава отправляется на тренировку.

Спрашиваю у него потом: «Слушай, как твой организм может безболезненно переносить такую интересную и насыщенную приключениями жизнь?» Отвечает: «Знаешь, когда выходишь на лёд, то через три минуты в этом холоде ты трезвый как стёклышко». Он остался нормальным мужиком, даже став министром спорта. При встрече не шарахается. Можно с ним посидеть, поговорить и вспомнить былое», — цитирует Лоссовика «Прессбол».