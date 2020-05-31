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Мародёры ограбили фирменный магазин «Чикаго» в США во время беспорядков

Мародёры ограбили фирменный магазин «Чикаго» в США во время беспорядков
Хоккей / НХЛ 0

В Мичигане в результате уличных беспорядков был ограблен фирменный магазин «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает журналист Джереми Росс в своём «твиттере».

Беспорядки в США продолжаются уже несколько дней. Они начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорда Флойда.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед.

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