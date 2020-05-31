Блэшилл: «Детройт» ждёт проверка, которая покажет, кто хочет работать, а кто нет

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл ответил на вопрос, является ли проблемой то обстоятельство, что следующий официальный матч в НХЛ его команда может провести только в январе 2021 года.
«У нас появился отличный шанс. В нашем распоряжении очень много времени, чтобы подготовить себя физически, поработать над своим мастерством. Нам нужно обратить на это внимание. Это очень важно для наших молодых игроков.
Я убеждён, что у хоккеистов должно быть желание работать. У них должен появиться соответствующий настрой, невероятная мотивация. Таким качеством обладают лучшие. Нас ждёт проверка, которая покажет, кто хочет работать, а кто нет. Мы не будем постоянно держать их за ручку в течение всего этого периода. Им придётся самим решить, как надо работать. Нужно будет придумывать что-то новое, чтобы добиться прогресса. Кто действительно этого хочет, найдёт способ», — приводит слова Блэшилла пресс-служба НХЛ.
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