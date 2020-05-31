Новые члены Зала хоккейной славы в Торонто будут объявлены 24 июня

Новые члены Зала хоккейной славы в Торонто, которые пополнят список в 2020 году, будут объявлены 24 июня, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ожидается, что большая часть членов комитета будет лично присутствовать в Торонто, а три представителя Европы – Андерс Хедберг, Яри Курри и Игорь Ларионов – присоединятся к ним удалённо при помощи видеосвязи.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».