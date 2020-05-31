Каспарайтис: в США массовый разгон толпы никогда хорошо не заканчивался

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением об акциях протеста в США, которые начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорда Флойда.
«В США такое регулярно происходит. Недавно были события в Балтиморе. Это уже разработанная установка, что здесь всё время бывают такие забастовки, которые потом переходят в бардак. Думаю, страна разберётся.
В России по-другому относятся к власти и полиции, там другие законы. В США всё иначе. Если здесь будешь сильно наезжать на народ, то станет только хуже. Люди, которые действительно вышли протестовать, не кидаются камнями и не поджигают дома. Есть специальные люди, даже не темнокожие, а белые, которые создают суету. Это анархисты. Поэтому полиция старается выявить таких зачинщиков, а массовый разгон толпы в этой стране никогда хорошо не заканчивался.
У каждого правительства свои способы. Недавно ещё сравнивали Миннеаполис с Ираком, потому что войска и полиция просто бросили город и оставили власть беспорядкам. Но я думаю, что потихоньку всё успокоится. В России и Америке всё не может быть одинаково, потому что есть культура и история, её не поменять. В этих странах живут разные люди по разным законам», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.
- 31 мая 2020
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