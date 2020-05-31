Фолиньо: у «Коламбуса» одна из лучших оборонительных линий в НХЛ

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о предстоящей серии плей-ин с «Торонто Мэйпл Лифс». Согласно плану возобновления сезона НХЛ, серия будет проходить в формате до трёх побед.
«Мы очень уважаем этих ребят. Мы с уважением относились и к «Тампа-Бэй Лайтнинг», но знали, за счёт чего можем добиться успеха в серии против них. Теперь мы постараемся сделать то же самое в предстоящей серии. У нас одна из лучших оборонительных линий в НХЛ, поэтому мы чувствуем себя уверенно», — приводит слова Фолиньо пресс-служба НХЛ.
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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