Робитайл: «Лос-Анджелес» обратит внимание на драфт и развитие молодых игроков

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл прокомментировал официальное завершение сезона для своей команды.

«К сожалению, наш сезон подошёл к концу, но мы прекрасно понимаем, что это было необходимо, и поддерживаем данное решение. Мы добились значительного прогресса во второй половине регулярного чемпионата, увидели позитивные результаты и обнадеживающие признаки на будущее. Теперь мы обратим наше внимание на драфт и развитие молодых игроков, чтобы продолжать строить команду для долгосрочного успеха. Мы благодарим наших болельщиков за их постоянную поддержку и с нетерпением ждём сезона-2020/21», —приводит слова Робитайла пресс-служба НХЛ.

«Лос-Анджелес» угодил в список из семи худших клубов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Помимо «Кингз» в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», « Детройт Ред Уингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».