Назаров: в США людей лупят дубинками. Почему молчат наши энхаэловские правдорубы?

Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров высказал мнение о ситуации с массовыми протестами в США, начавшимися во многих американских городах после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.
«Слежу, что сейчас происходит в США, изучаю мировые и отечественные СМИ. И очень удивлён, почему молчат наши энхаэловские правдорубы. Повторюсь, почему же, интересно, они замолчали? Посмотрите, что творится в Америке! Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идёт грабёж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать её, почему-то резко приуныли.
Прочитал комментарий моего давнего товарища Ильи Брызгалова. Неужели он перестал смотреть телевизор? Видимо, нынешние протесты в США его не касаются. Или, может, они происходят недалеко от его дома, поэтому Илья решил не выступать в прессе так, как он любит это делать? Пожелаем всем ребятам спокойно пересидеть эти дни, но хочу сказать вот что. В чужом глазу мы соломину видим, а в своём бревна не замечаем. Считаю, что это неправильно. Надо быть последовательными», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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