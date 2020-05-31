Бельмач: даже при нынешнем потолке зарплат в КХЛ остаются резервы для сокращения

Известный функционер Андрей Бельмач поделился мнением об установлении в КХЛ жёсткого потолка зарплат, который вступит в силу со следующего сезона и составит 900 млн рублей.

«Буквально за несколько недель зарплаты ведущих игроков КХЛ были сокращены на 30-70 процентов. Мы не увидели на мировом хоккейном рынке клубов, которые заинтересованы в данных игроках на финансовых условиях их контрактов в КХЛ.

Давайте реально оценивать уровень нашего хоккея, на данном этапе он не является безусловно лучшим в Европе. Тогда какой смысл платить в КХЛ зарплаты, в разы превышающие европейские, если рынок диктует другие условия?..

КХЛ — вторая лига в мире. Но возьмем Швейцарию, где в ведущей лиге NLA, вполне сравнимой по силе с КХЛ, игроки топ-уровня получают € 300-400 тыс за сезон. У нас, учитывая налоги, это рублевая зарплата хоккеистов вторых-третьих звеньев. Получается, даже при нынешнем потолке зарплат в КХЛ остаются резервы для сокращения», — приводит слова функционера Russia-Hockey.ru.