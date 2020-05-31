Бельмач: даже при нынешнем потолке зарплат в КХЛ остаются резервы для сокращения

Известный функционер Андрей Бельмач поделился мнением об установлении в КХЛ жёсткого потолка зарплат, который вступит в силу со следующего сезона и составит 900 млн рублей.
«Буквально за несколько недель зарплаты ведущих игроков КХЛ были сокращены на 30-70 процентов. Мы не увидели на мировом хоккейном рынке клубов, которые заинтересованы в данных игроках на финансовых условиях их контрактов в КХЛ.
Давайте реально оценивать уровень нашего хоккея, на данном этапе он не является безусловно лучшим в Европе. Тогда какой смысл платить в КХЛ зарплаты, в разы превышающие европейские, если рынок диктует другие условия?..
КХЛ — вторая лига в мире. Но возьмем Швейцарию, где в ведущей лиге NLA, вполне сравнимой по силе с КХЛ, игроки топ-уровня получают € 300-400 тыс за сезон. У нас, учитывая налоги, это рублевая зарплата хоккеистов вторых-третьих звеньев. Получается, даже при нынешнем потолке зарплат в КХЛ остаются резервы для сокращения», — приводит слова функционера Russia-Hockey.ru.
- 1 июня 2020
-
00:43
-
00:35
-
00:22
- 31 мая 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:23
-
23:01
-
22:49
-
21:58
-
21:38
-
20:51
-
20:38
-
19:43
-
19:21
-
19:02
-
18:47
-
18:03
-
17:51
-
16:35
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:24
-
13:15
-
12:55
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:15
-
10:50