Бельмач: жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ

Известный функционер Андрей Бельмач поделился мнением о развитии Высшей и Молодёжной хоккейных лиг.

«В последние два года мы собираем очень качественные молодёжные сборные, которые реально конкурентны на уровне ровесников из Канады, США, Швеции и Финляндии. Молодёжная лига — это мостик в КХЛ, молодые хоккеисты не учитываются под потолком зарплат.

Это в традициях нашего хоккея, когда игроки из молодёжных команд быстро и уверенно переходят в основной клуб. Буре, Могильный, Овечкин, Ковальчук, Малкин, Яшин, Ковалёв — примеров много. В нашей вертикали МХЛ становится аналогом молодёжных лиг Северной Америки, её роль в нынешних условиях должна стать ключевой.

ВХЛ, по моему мнению, должна быть самостоятельной лигой, которая обеспечивает функцию по популяризации хоккея в городах, где отсутствуют клубы КХЛ. Жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ, не российская версия АХЛ при НХЛ», — приводит слова функционера Russia-Hockey.ru.