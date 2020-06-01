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Бельмач: жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ

Бельмач: жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Известный функционер Андрей Бельмач поделился мнением о развитии Высшей и Молодёжной хоккейных лиг.

«В последние два года мы собираем очень качественные молодёжные сборные, которые реально конкурентны на уровне ровесников из Канады, США, Швеции и Финляндии. Молодёжная лига — это мостик в КХЛ, молодые хоккеисты не учитываются под потолком зарплат.

Это в традициях нашего хоккея, когда игроки из молодёжных команд быстро и уверенно переходят в основной клуб. Буре, Могильный, Овечкин, Ковальчук, Малкин, Яшин, Ковалёв — примеров много. В нашей вертикали МХЛ становится аналогом молодёжных лиг Северной Америки, её роль в нынешних условиях должна стать ключевой.

ВХЛ, по моему мнению, должна быть самостоятельной лигой, которая обеспечивает функцию по популяризации хоккея в городах, где отсутствуют клубы КХЛ. Жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ, не российская версия АХЛ при НХЛ», — приводит слова функционера Russia-Hockey.ru.

Бельмач: даже при нынешнем потолке зарплат в КХЛ остаются резервы для сокращения
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