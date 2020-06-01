Бельмач: жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ

Известный функционер Андрей Бельмач поделился мнением о развитии Высшей и Молодёжной хоккейных лиг.
«В последние два года мы собираем очень качественные молодёжные сборные, которые реально конкурентны на уровне ровесников из Канады, США, Швеции и Финляндии. Молодёжная лига — это мостик в КХЛ, молодые хоккеисты не учитываются под потолком зарплат.
Это в традициях нашего хоккея, когда игроки из молодёжных команд быстро и уверенно переходят в основной клуб. Буре, Могильный, Овечкин, Ковальчук, Малкин, Яшин, Ковалёв — примеров много. В нашей вертикали МХЛ становится аналогом молодёжных лиг Северной Америки, её роль в нынешних условиях должна стать ключевой.
ВХЛ, по моему мнению, должна быть самостоятельной лигой, которая обеспечивает функцию по популяризации хоккея в городах, где отсутствуют клубы КХЛ. Жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ, не российская версия АХЛ при НХЛ», — приводит слова функционера Russia-Hockey.ru.
- 1 июня 2020
-
00:49
-
00:43
-
00:35
-
00:22
- 31 мая 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:23
-
23:01
-
22:49
-
21:58
-
21:38
-
20:51
-
20:38
-
19:43
-
19:21
-
19:02
-
18:47
-
18:03
-
17:51
-
16:35
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:24
-
13:15
-
12:55
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:15