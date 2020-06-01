«Торонто» официально высказался по поводу убийства чернокожего полицейским

«Торонто Мэйпл Ливз» официально высказался по поводу убийства чернокожего полицейским.
«Все наши сердца были разбиты бессмысленным убийством Джорджа Флойда, а также болью и досадой, отражённой протестами по всему миру. И все вместе мы должны сделать больше, нежели просто высказываться против расизма, а посвятить себя постоянному сражению с расизмом до полного его поражения раз и навсегда. Необходимы перемены, и мы, как лидеры в нашем спорте, полностью погружены в то, чтобы делать свой вклад в искоренении любого проявления узкости взглядов и расизма», — говорится на официальном сайте канадского клуба.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал его шею к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. В результате мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти жизнь в больнице ему не смогли.
- 1 июня 2020
-
04:30
-
03:22
-
00:49
-
00:43
-
00:35
-
00:22
- 31 мая 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:23
-
23:01
-
22:49
-
21:58
-
21:38
-
20:51
-
20:38
-
19:43
-
19:21
-
19:02
-
18:47
-
18:03
-
17:51
-
16:35
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:24
-
13:15
-
12:55
-
12:20
-
12:10
-
11:55