«Торонто» официально высказался по поводу убийства чернокожего полицейским

«Торонто Мэйпл Ливз» официально высказался по поводу убийства чернокожего полицейским.



«Все наши сердца были разбиты бессмысленным убийством Джорджа Флойда, а также болью и досадой, отражённой протестами по всему миру. И все вместе мы должны сделать больше, нежели просто высказываться против расизма, а посвятить себя постоянному сражению с расизмом до полного его поражения раз и навсегда. Необходимы перемены, и мы, как лидеры в нашем спорте, полностью погружены в то, чтобы делать свой вклад в искоренении любого проявления узкости взглядов и расизма», — говорится на официальном сайте канадского клуба.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал его шею к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. В результате мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти жизнь в больнице ему не смогли.

Леброн Джеймс — о смерти Джорджа Флойда: почему Америка не любит нас?