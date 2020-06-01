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НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде в связи с гибелью Флойда

НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде в связи с гибелью Флойда
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в связи с гибелью темнокожего Джорджа Флойда из-за действий полицейских.

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ стоит вместе со всеми, кто работает над достижением расово справедливого общества, и против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие. Мы разделяем эти настроения, выраженные нашими игроками и клубами в их призывах к справедливости, и мы поощряем использование своих платформ и привилегий для системных изменений. Наш собственный спорт мы будем продолжать делать лучше и усердно работать в направлении культуры», — говорится в заявлении лиги в «твиттере».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

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